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17 Haziran 2023 10:07
Proje okulu ve il içi tayin durumu

Merhaba hocalarım

Proje okulunda görev yapmaktayım ve bu yıl 4.yılım bitti.Okulum proje başvurularında tekrar başvurmam gerektiğini yoksa il emrine düşeceğimi söyledi.

Bense bu yıl il içi yapmak istiyordum

Sorum şu eğer proje başvurusunda kendi okulumu seçip başvurursam aynı okulda 4 yılım bittiği için il içi tayin isteyebilir miyim bu tayin döneminde yoksa ikinci 4 yıl başladığı için 3 yıl daha mı çalışmam gerekiyor il içi yapmak için

Bilgisi olanlar cevaplarsa çok sevinirim


ziya64
Şube Müdürü
17 Haziran 2023 12:49
Bence isteyebilirsiniz.

1aysemm
Aday Memur
17 Haziran 2023 13:09

Proje okullarinin tayin sonuclari 12 temmuzda duyurulacak. 13 temmuzda da il ici tayin başlayacak. Proje okullarinda tayininiz olmadiysa il icine basvurursunuz.


tekstil ogretmeni 34
Aday Memur
17 Haziran 2023 13:31

Hocam öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.

Kendi okulumu proje kapsamında seçersem çok büyük ihtimal olacak açık var çünkü.Aslında merak ettiğim kendi okuluma tekrar projeden tayin olursam yeni atanmış gibi mi olacağım yoksa il içi tayin hakkım saklı mı kalacak&#129300;

Ailemden çok uzak bir ilçedeyim o yüzden il içi şansımı denemek istiyorum ama şuanki okulumdan da memnunum o yüzden il içi olmazsa il emrine düşmek istemiyorum kendi okulumda devam etmek istiyorum bunun bir yolu var mı onun net cevabını bulamadım maalesef&#128532;

1aysemm, 5 saat önce

Proje okullarinin tayin sonuclari 12 temmuzda duyurulacak. 13 temmuzda da il ici tayin başlayacak. Proje okullarinda tayininiz olmadiysa il icine basvurursunuz.


popcorn007
Daire Başkanı
17 Haziran 2023 14:11

Tekrardan il içine başvurmanız mümkün olmayabilir. Sonuçta şöyle düşünün siz çalıştığınız proje okulunu tekrar yazmak istemeseniz belki sizden başkası tercih edecekti ve siz onun yerine geçmiş oldunuz. Ve tekrardan size il içi hak verilmez diye düşünüyorum. Ayrıca yönetmelik açık ve nettir tayin istedikten sonra 3 yıl çalışma zorunluluğunuz var. Bu proje okulu dahi olsa o okulda en az 3 yıl çalışmak zorundasınız. Yerinizde olsam bu şeyi ilçe mem'e sorarım. Sonuçta ciddi bir hak kaybı çıkıyor ortaya, belki sizden başkası tercih edecekti.


MaxPayn
Daire Başkanı
17 Haziran 2023 15:51
Ilçe Memler de bilmiyor bazı şeyleri. Yönetmelikte yazmıyor ancak görüş yazılarına bakmak lazım.
popcorn007, 4 saat önce

Tekrardan il içine başvurmanız mümkün olmayabilir. Sonuçta şöyle düşünün siz çalıştığınız proje okulunu tekrar yazmak istemeseniz belki sizden başkası tercih edecekti ve siz onun yerine geçmiş oldunuz. Ve tekrardan size il içi hak verilmez diye düşünüyorum. Ayrıca yönetmelik açık ve nettir tayin istedikten sonra 3 yıl çalışma zorunluluğunuz var. Bu proje okulu dahi olsa o okulda en az 3 yıl çalışmak zorundasınız. Yerinizde olsam bu şeyi ilçe mem'e sorarım. Sonuçta ciddi bir hak kaybı çıkıyor ortaya, belki sizden başkası tercih edecekti.

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