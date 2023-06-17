Proje okulu ve il içi tayin durumu

Hocam öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.

Kendi okulumu proje kapsamında seçersem çok büyük ihtimal olacak açık var çünkü.Aslında merak ettiğim kendi okuluma tekrar projeden tayin olursam yeni atanmış gibi mi olacağım yoksa il içi tayin hakkım saklı mı kalacak🤔

Ailemden çok uzak bir ilçedeyim o yüzden il içi şansımı denemek istiyorum ama şuanki okulumdan da memnunum o yüzden il içi olmazsa il emrine düşmek istemiyorum kendi okulumda devam etmek istiyorum bunun bir yolu var mı onun net cevabını bulamadım maalesef😔