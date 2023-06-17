Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2023 10:34
Tıbbi sekreter eczane

Tıbbi sekreter hastanenin eczanesinde çalıştırılabilirmi

İlaç hazırlama yaptırılıyor. Görev tanımında bu var mı tıbbi sekreterin


Maas Fakiri
Aday Memur
17 Haziran 2023 11:31

eczanede çalışabilir. ilaç hazırlama kısmı için bir şey diyemem


Erennx
Aday Memur
17 Haziran 2023 11:33

Tıbbi sekreterlikle yaptığım işin bi ilişkisi yok

Maas Fakiri, 7 saat önce

eczanede çalışabilir. ilaç hazırlama kısmı için bir şey diyemem


Maas Fakiri
Aday Memur
17 Haziran 2023 12:13

eczanede tıbbi sekreter çalışabilir yeni çıkmış bir şey değil öğreneceksin

Erennx, 7 saat önce

Tıbbi sekreterlikle yaptığım işin bi ilişkisi yok


Erennx
Aday Memur
17 Haziran 2023 12:59

Tamam çalışma açısından bana mevzuatta yönetmelikte birşey göster tıbbi sekreter eczane ilaç hazırlayabilir diye

Maas Fakiri, 6 saat önce

eczanede tıbbi sekreter çalışabilir yeni çıkmış bir şey değil öğreneceksin


yldrcell
Şef
17 Haziran 2023 13:12

eczanede ilaç hazırlandığı nerde görülmüş (bazı özel karışımlar var onuda eczacı başkasına vermez zaten istensede) kamyonla gelen ilacı kutudan çıkarıp rafa yerleştiriyorsunuz ordan da alıp servisler için ayırıp gönderiyorsunuz. bunun yetki yada sorumluluk isteyecek bi tarafı yok.iş bu meslek değil gayet normal çalıştırabilir. ayrıca size iş bulunduğuna dua edin , o kadar çok gereksiz tds atandı ki sonraki 50 yıl gerekmez artık, personel ihtiyacı yok deyip sözleşme yenilemeyebilir . maddelerinde var


Erennx
Aday Memur
17 Haziran 2023 13:58

O dediğin şeyin tıbbi sekreterlikle ne alakası var acaba görev tanımı diye bir şey var o iş eczane teknikerinin işidir o zaman tıbbi sekreterlik değilde eczane teknikerliği okusaymış o kişi

yldrcell, 5 saat önce

eczanede ilaç hazırlandığı nerde görülmüş (bazı özel karışımlar var onuda eczacı başkasına vermez zaten istensede) kamyonla gelen ilacı kutudan çıkarıp rafa yerleştiriyorsunuz ordan da alıp servisler için ayırıp gönderiyorsunuz. bunun yetki yada sorumluluk isteyecek bi tarafı yok.iş bu meslek değil gayet normal çalıştırabilir. ayrıca size iş bulunduğuna dua edin , o kadar çok gereksiz tds atandı ki sonraki 50 yıl gerekmez artık, personel ihtiyacı yok deyip sözleşme yenilemeyebilir . maddelerinde var


yldrcell
Şef
17 Haziran 2023 14:03

işin birde psiklojik tarafı var. ecz çoğu birimden iyidir. hasta yok hasta yakını yok aslında tercih sebebi . kafa rahat


Maas Fakiri
Aday Memur
17 Haziran 2023 14:15

Boş konuşmuşsun gereksiz olduğunu nerden çıkardın TDS nin çalışma yerleri belli. O bölgelerde eksiklik yıllardır vardı. Hala da var. Yeni yeni akılları başlarına geldi. Atamaları yapmaya başladılar. Bilip bilmeden yorum yapıyorsun. İşine gücüne bak. Adam sanki senin hayrınla işe girmiş gibi triplere giriyorsun. Git yüzlerine de söyle. Ağzının ortasına çaksınlar.

yldrcell, 5 saat önce

eczanede ilaç hazırlandığı nerde görülmüş (bazı özel karışımlar var onuda eczacı başkasına vermez zaten istensede) kamyonla gelen ilacı kutudan çıkarıp rafa yerleştiriyorsunuz ordan da alıp servisler için ayırıp gönderiyorsunuz. bunun yetki yada sorumluluk isteyecek bi tarafı yok.iş bu meslek değil gayet normal çalıştırabilir. ayrıca size iş bulunduğuna dua edin , o kadar çok gereksiz tds atandı ki sonraki 50 yıl gerekmez artık, personel ihtiyacı yok deyip sözleşme yenilemeyebilir . maddelerinde var

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