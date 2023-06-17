Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Haziran 2023 10:48
Evden eve şehirler arası nakliyat planlaması

Bu sayfanın amacı, tayini çıkan arkadaşların, karşılıklı olarak şehirlerarası eşyalarının taşınması. Dolu giden kamyonun dolu dönmesi. Ayrıca aynı yönde giden arkadaşların eşyalarının aynı kamyon ile gidebilmesidir. Umarım faydalı olur.


havancı22
Memur
17 Haziran 2023 10:56

Malatya'dan-İstanbul'a gideceğim.


gökhanpol34
Aday Memur
17 Haziran 2023 18:15

Trakya adana Mersin hattı

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