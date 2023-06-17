Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2023 11:31
en dusuk memur maasi alan evli cift bir isci maasi kadar para kazanmiyor

Şuan Hastanede çalışan en düşük memur maaşı alan evli çiftlerin eline geçen tutar 24600 gibi bir tutar. Bir işçi gece farkı ana maaş tediye ikramiye aldığında eline geçen tutar 25 ila 30 bin tlyi geçebiliyor. Anlayacağınız okumuş 2 memur işkura başvurup, *aa bana devlet işi çıktı.* diyen adam kadar para kazanamıyor. Saygılar.

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