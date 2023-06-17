Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Haziran 2023 11:33
Zorunlu ipka

5 senedir kocaeli'de görevliyim ipka istemediğim halde zorunlu ipka verildi bunu kim veriyor? bir daha ki sene bu duruma düşmemek için ne yapmalıyız? Tüm düzenim gitti evden de çıktım tayin olucam diye, bu ipka iptal için ne yapmalıyım iptal olur mu? Ankara'ya görüş için form verdim ve gönüllü şark dilekçesi yazdım tüm mazeretlerimi yazarak, dilekçem onaylanır mı sizce?yol gösterir misiniz? Saygılar..


Soldierm
Genel Müdür
17 Haziran 2023 16:05

Personel olmadığı için veyahutta biriminde sana ihtiyaç duyulduğu düşünüldüğü için birim amirin ve sıralı amirlerin senin yerine görülen lüzum üzerine denilen maddeden ipka vermiştir oluyor böyle şeyler İstanbuldan adamlar 10 yıla aşkın süredir senin yaşadığın şeyi yaşıyorlar önümüzdeki sene atama döneminde durumunu kendi birim amirine söyle "hatta istenmeyen personel kapsamında" bildirsin seni tayinin hemen çıkar 2014 İstanbuldan ben bu şekilde kurtulmuştum başka türlü her sene yerine ipka verir geçerler maalesef....

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