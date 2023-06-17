Hemşirenin amiri kimdir?

İlçe devlet hastanesinde çalışıyorum başhekim ve müdür var sorumlu hemşire başhemşire vs yok benim görevlendirmemi burada kim yapabilir ve disiplin amirim kimdir? Müdür amirim midir yoksa güvenlik ve destek personelinin amiri midir bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

İlçe devlet hastanesinde çalışıyorum başhekim ve müdür var sorumlu hemşire başhemşire vs yok benim görevlendirmemi burada kim yapabilir ve disiplin amirim kimdir? Müdür amirim midir yoksa güvenlik ve destek personelinin amiri midir bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi?