Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


17 Haziran 2023 14:05
Görevlendirme yetkisi kimde?

bir üniversitede kadrolu hizmetliyim. beni daha önce görevlendirme ile başka bir birime verdiler şimdide yeni bir görevlendirme ile başka bir birime vermişler. ben bu görevlendirmeye itiraz edebilirmiyim veya itiraz edersem ne olur?


hsnd
Müsteşar
17 Haziran 2023 14:21
Rektördedir. İtiraz edebilirsiniz ancak pek sonuç alabileceğinizi sanmam. Sendikanız varsa yetkiliyse görüşün bu durumu. Yalnız hareket etmeyin.
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