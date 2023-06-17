Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


17 Haziran 2023 14:12
İstifa sonrası dönüş (92. Madde)

2023 yılında 92. Maddeye istinaden (İstifa sonrası donüş) açıktan ataması yapılan var mı ? Güvenlik soruşturması ve Cumhurbaşkanlığı atama onay işlemleri ne kadar sürüyor ? Bu süreci yaşayan veya bilgisi olanlar var mı ?

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