Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 14:54
Uzman öğretmenlik eğitim başvurusu

Merhaba arkadaşlar,

Uzman öğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları 13 Haziranda açıklanacaktı. Ancak mebbise girdiğimde olumlu yada olumsuz sonuçlandı ibaresini göremedim. Sizin başvurunuz sonuçlandı mı acaba?

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