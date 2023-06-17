Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2023 14:55
Radyoloji teknikeri becayiş. Acil

Eş durumunda pdc doluluğundan gidemediğim için, Gaziantepten Balıkesir'e becayiş yapmak istiyorum. İlgilenenler yazabilir mi

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