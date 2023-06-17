Sendikalar ve memur denen şey..

sendikalar göstermelik ve "hiçbir şey yapmıyorlar denmesin diye bir şeyler söylemiş olalım " tadında cılız 1-2 tweet atmaktan öte hiçbir şey yapmıyorlar.

iktidarın canını sıkmamak ve hadlerini aşmamak konusunda çok titizler.

kendileri okkalı maaşları, lüks makam arabaları, kocaman lüks odaları ve memur sırtından kavuştukları türlü türlü nice nimetler içinde otururken bizim için çok da üzülüyor gibi durmuyorlar.

bunun sebeplerini aklı olan kendi kendine bulur

zaten memur sefaletin dibindeyken aldığı sembolik sendika parasından dahi vazgeçme lüksüne sahip değil, bunu da iyi biliyorlar.

işçi kendisinin bile inanamadığı yüksek seçim zammı ile memuru açık ara sollamış iken bir de temmuz'da yüzde 15 zam daha aldı ve artık bürokrat maaşlarıyla yarışa hazırlanıyor.

memur ise aylar önce, dolar 18 lira iken verilen en düşük memur maaşı 22.000 lira olacak hayaliyle yaşıyor.

üstelik 22.000 liraya yükseltilecek en düşük memur maaşı hangisi, bu da belli değil.

memurlar, ülkenin ekonomisinin berbat olması ve memura zam öncesi sert şekilde dönüldüğü söylenen ortodoks politikalar sebebiyle alacakları zamdan gayet endişeliler.

hem zaten verilen sözde durulsa bile bir refah beklentisi yok.

asgari ücret artışı ve memur\emekli zamlarıyla ve diğer etkenlerle enflasyon çıkacak ve o 22.000 lira da zaten kısacık sürede buharlaşacak.

neyse, verilen 22.000 lira en düşük memur maaşı sözü tutulursa sendikaların zafer kazanmış edasıyla attıkları tweet'leri beğenmeyi unutmayın.

ağalara ayıp olmasın..