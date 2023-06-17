Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2023 15:56
Geçici görevlendirmeler deprem bölgesi kadroya gecenler

Bu konuda halen bekleyen varmı tekrar dilekçe yazipta bekleyen mağduriyet üstüne mağduriyet

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