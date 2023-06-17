KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


17 Haziran 2023 16:03
Pomem Nöroloji Antidepresan Sorunu

Merhaba.Şey ben 30.dönem pomeme başvurdum ama şöyle bir durum var.2 ay önce nörolojiye baş ağrisi nedeniyle gittim.E nabizda tani olarak gerilim bas agrisi yaziyor.Doktoro sordugumda bu tani polis okullarina girmeye engel degildir dedi.Ama sıkıntı şu ki bana 2 yillik raporlu beyaz receteli Zestat 15 mg antidepresan vermiş.Bu genel saglikta bana sorun cikartir mi?İlacı bir kere aldım ama bir daha almadım öğrenince

Çok Yazılan Konular

Genel sağlık taramasını heyet mi yapar yoksa hastaneye mi yönlendirilir?Psikiyatri B Aldım Sağlık Daire Ne Karar Verir?Arkadaşlar 31. dönem pomem ne zaman ilana çıkar ?Genel sağlık diş30.dönem pomem

Sözlük

En başarılı açık parfümler ve kodları 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 6 En sevdiğiniz hayvan 7 sürü psikolojisi 1 vakıf ve derneklerin kurbanlık kapma yarışı 3 evini ilaçlatan komşu 1 okul hayatınız boyunca kaç kere zayıf not aldınız 3 bulaşık makinesine koymadan önce tabakları yıkamak 2 şu an çalan şarkı 4 kütahya 1

Son Haberler

Yaz ayında kıştan kalma görüntüİstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda sona doğruKılıçdaroğlu, 81 il başkanına yeni dönemin yol haritasını anlatacakBartın'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldıAli Koç'tan teknik direktör açıklaması

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor