Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Haziran 2023 16:33
Gececi olduğum gün kurs
Arkadaşlar yeni memurum bir sene tam olmadı ondan soruyorum şimdi benim gececi olduğum gün bana sabah dokuzdan beşe kadar kurs yazmışlar sonra da işe gidecem böyle bişey var mı komisere diyim mi

Gltsrylı1905
Aday Memur
17 Haziran 2023 16:41

Hizmet içi eğitim yönetmeliği f) Eğitimleri planlamada, personel atama zamanları, hizmetin yoğun olduğu aylar ile bayram ve tatil günleri dikkate alınır. İzinli, raporlu veya istirahatlı olan

personel kendi isteği dışında eğitime çağrılamaz.

g) Eğitimin düzenlendiği tarihlerde eğitimgören personele başka bir görev verilemez.


Kosovali7171
Memur
17 Haziran 2023 17:03
Atışa giderken bile ya mesai saatinde gideceksin yada sana izin verecekler haklarını bilin sen yaparsın mantığı ile hareket etmeyin sınava gideceksen eğitime gideceksen izin vermek zorunda geceye gitmek zorunda değilsin

Nevol
Şef
17 Haziran 2023 17:06
Teşekkür ederim kimseden çıt yok çünkü ya işte gecesin o gün sana iş yok falan demeyince amir idareci sordum ben de
Gltsrylı1905, 2 saat önce

Hizmet içi eğitim yönetmeliği f) Eğitimleri planlamada, personel atama zamanları, hizmetin yoğun olduğu aylar ile bayram ve tatil günleri dikkate alınır. İzinli, raporlu veya istirahatlı olan

personel kendi isteği dışında eğitime çağrılamaz.

g) Eğitimin düzenlendiği tarihlerde eğitimgören personele başka bir görev verilemez.


Nevol
Şef
17 Haziran 2023 17:08
İki grup halinde olacakmış sanırım okudum yazıyı yani iki saat gibi bişey
Nevol, 1 saat önce
Teşekkür ederim kimseden çıt yok çünkü ya işte gecesin o gün sana iş yok falan demeyince amir idareci sordum ben de

Nevol
Şef
17 Haziran 2023 17:15
Tamam arkadaşlar gündüzde olduğum gün katılacakmışım
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