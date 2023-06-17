Gececi olduğum gün kurs

Arkadaşlar yeni memurum bir sene tam olmadı ondan soruyorum şimdi benim gececi olduğum gün bana sabah dokuzdan beşe kadar kurs yazmışlar sonra da işe gidecem böyle bişey var mı komisere diyim mi

Arkadaşlar yeni memurum bir sene tam olmadı ondan soruyorum şimdi benim gececi olduğum gün bana sabah dokuzdan beşe kadar kurs yazmışlar sonra da işe gidecem böyle bişey var mı komisere diyim mi