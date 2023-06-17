Usulsüz Akademik İlanlar

Hakkı yenen arkadaşlar adına rica ediyorum, lütfen aşağıdaki metni kopyalayıp CİMER'e şikayet edin.

Sinop Üniversitesi'nin çıkarmış olduğu "12/06/2023 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı İlanı" tamamen usulsüz şekilde çıkarılmıştır. Doçent Dr. Süleyman Tekir, ideolojik saiklerle üniversitede kendi siyasi kadrosunu, ekibini, organizasyonunu oluşturabilmek için, ahbaplık kurduğu akademisyenleri çeşitli menfaat ilişkileriyle üniversite kadrosuna almaya çalışmaktadır. YÖK'ün belirlediğine göre Sinop Üniversitesi'nde "yakınçağ tarihi" alanındaki kadro yeterlidir, "Cumhuriyet tarihi" kadrosu yetersizdir, bu minvalde YÖK, Sinop'a "Cumhuriyet tarihi" bölümüne 1 kişilik kadro vermiştir. Ancak kadro usulsüz şekilde Cumhuriyet tarihi alanında yeterlilik sınavını vermemiş, bu alanda doktora yapmamış, Yakınçağ alanında çalışmış bir kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Dosya olarak gönderdiğim ilanda da görüleceği üzere her alana, o alanda doktora yapmış kişi alınmaktadır. Ancak Cumhuriyet tarihi bölümüne açılan ilanda, bahsettiğim saiklerle Umut Çevik adlı -zaten Sinop'ta öğretim görevliliği yapan- Süleyman Tekir'in "adamı" olarak görülen kişinin alınması için ilan emsallerine uygun olmayan şekilde değiştirilmiştir. Umut Çevik, Cumhuriyet tarihi alanında yetersiz niteliklere sahip olduğundan ilan "Cumhuriyet tarihi alanında doktora yapmış olmak" yerine "Tarih Ana Bilim Dalı'nda Doktora Yapmış olmak" şeklinde değiştirilmiştir. Yetmemiş Umut Çevik dışında ilana başkası müracaat edemesin diye Umut Çevik'in yapmış olduğu kısıtlı çalışmalardan "Milli Mücadele" ve "Göç Tarihi" alanında çalışma yapmış olmak şeklinde ilan detaylandırılmıştır. Dosya ekinde Umut Çevik'in ilgili çalışmaları da görsel olarak gösterilmiştir. Özetle ilan hem usulsüz olarak hem de kişiye özel olarak çıkarılmıştır. Emsal davalarda bu tür ilanların hemen iptal edildiği bilinmektedir. Bu ülkede adalet arayan, bağımsız şekilde bilim insanı olmaya çalışan bir çok insanı temsilen bu ilanın acilen iptal edilmesini devletimizin yüce makamından arz ederim.