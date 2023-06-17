Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


17 Haziran 2023 17:35
Usulsüz Akademik İlanlar

Hakkı yenen arkadaşlar adına rica ediyorum, lütfen aşağıdaki metni kopyalayıp CİMER'e şikayet edin.

Sinop Üniversitesi'nin çıkarmış olduğu "12/06/2023 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı İlanı" tamamen usulsüz şekilde çıkarılmıştır. Doçent Dr. Süleyman Tekir, ideolojik saiklerle üniversitede kendi siyasi kadrosunu, ekibini, organizasyonunu oluşturabilmek için, ahbaplık kurduğu akademisyenleri çeşitli menfaat ilişkileriyle üniversite kadrosuna almaya çalışmaktadır. YÖK'ün belirlediğine göre Sinop Üniversitesi'nde "yakınçağ tarihi" alanındaki kadro yeterlidir, "Cumhuriyet tarihi" kadrosu yetersizdir, bu minvalde YÖK, Sinop'a "Cumhuriyet tarihi" bölümüne 1 kişilik kadro vermiştir. Ancak kadro usulsüz şekilde Cumhuriyet tarihi alanında yeterlilik sınavını vermemiş, bu alanda doktora yapmamış, Yakınçağ alanında çalışmış bir kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Dosya olarak gönderdiğim ilanda da görüleceği üzere her alana, o alanda doktora yapmış kişi alınmaktadır. Ancak Cumhuriyet tarihi bölümüne açılan ilanda, bahsettiğim saiklerle Umut Çevik adlı -zaten Sinop'ta öğretim görevliliği yapan- Süleyman Tekir'in "adamı" olarak görülen kişinin alınması için ilan emsallerine uygun olmayan şekilde değiştirilmiştir. Umut Çevik, Cumhuriyet tarihi alanında yetersiz niteliklere sahip olduğundan ilan "Cumhuriyet tarihi alanında doktora yapmış olmak" yerine "Tarih Ana Bilim Dalı'nda Doktora Yapmış olmak" şeklinde değiştirilmiştir. Yetmemiş Umut Çevik dışında ilana başkası müracaat edemesin diye Umut Çevik'in yapmış olduğu kısıtlı çalışmalardan "Milli Mücadele" ve "Göç Tarihi" alanında çalışma yapmış olmak şeklinde ilan detaylandırılmıştır. Dosya ekinde Umut Çevik'in ilgili çalışmaları da görsel olarak gösterilmiştir. Özetle ilan hem usulsüz olarak hem de kişiye özel olarak çıkarılmıştır. Emsal davalarda bu tür ilanların hemen iptal edildiği bilinmektedir. Bu ülkede adalet arayan, bağımsız şekilde bilim insanı olmaya çalışan bir çok insanı temsilen bu ilanın acilen iptal edilmesini devletimizin yüce makamından arz ederim.


Yasin Ersin
17 Haziran 2023 17:37

İnternette ilgili ilan ve ilgili kişilerin çalışmaları rahatlıkla bulunabilir,

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmeler2022 Ekim Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriAdayın başvurusu dondurulduAkademisyen olmak istiyorumÖğretim Görevlisi Yedek Adayın Atanması Hk. Vakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuKadrosuz doçentler dikkat2023 Akademik Kadro İzinleri

Sözlük

En sevdiğiniz hayvan 7 kadın gibi düşünmek 2 bayandan temiz araba 1 aşiret 2 Bugün olanlar 2 vakıf ve derneklerin kurbanlık kapma yarışı 3 dertli 1 sözlükte yalnız kalmak 1 kimle yola çıkılmalı 2 En başarılı açık parfümler ve kodları 1

Son Haberler

Yaz ayında kıştan kalma görüntüİstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda sona doğruKılıçdaroğlu, 81 il başkanına yeni dönemin yol haritasını anlatacakBartın'da şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarları kapatıldıAli Koç'tan teknik direktör açıklaması

Editörün Seçimi

2023 Haziran maaşlarımızı yazalımTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.izin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedirÇocukları tabletle sakinleştirmek çok ciddi sonuçlar doğuruyor