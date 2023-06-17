Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 17:59
Öğretmen maaşı

Öğretmenler ve diğer memur arkadaşlar olarak aldığımız maaş gerçekten çok az,huzurumuz kalmadı,moral olarak bittik.En az yüzde yüz zam almamız gerekiyor.15 yıldır ilk defa ekonomik sıkıntıyla alakalı cümleler kuruyorum


merve00000
Şube Müdürü
17 Haziran 2023 18:05

bence de az yhs memuruyum bu ay 11 bin tl aldım geçen ay 10 bindi. bari araba alabilseydim ama bu maaşa mümkün değil sabahın köründe okulda gidiyorum 6 da ve araba şart bana bir gün köpeklere yem olucam haberlere çıkarsam bu mesajım da burda dursun bari.


Ahmet Kaleli
Şef
17 Haziran 2023 18:14

okulda kiminle konuşsam eksideyim diyor, şu 22bin vaadi mayısta verilseydi bir işe yarayacaktı ama şu an sadece temmuz ayında eksiden kurtaracak diye bakıyoruz geleceğe, başka hayalimiz yok

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