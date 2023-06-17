Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


17 Haziran 2023 18:08
Tüseb çalışanı varmi?
Maaşlar servis yemek sosyal haklar ortam nasıldır? bilgi sahibi varmi acaba? İstanbul için

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