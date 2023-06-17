Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 18:08
Yks sınavında cevap anahtarı poşetini yanlış kapatmak

Bugün yan sınıfta görevli arkadaş yks cevap anahtarlarının konduğu poşeti yanlış yerden kapatmış yani üstte yapitiruci yeri çıkardıktan sonra kırmızı şeridin altından yapıştırmış bir sıkıntı olur mu

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