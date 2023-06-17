Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


17 Haziran 2023 18:13
657 kadroludan istifa edince yıllık izin

Merhaba arkadaşlar kpss ile 399 kite geçiş yapacağım kullanmadığım 20 gün yıllık iznim devreder mi?

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