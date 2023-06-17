Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2023 18:16
Tayin puanı ile ilgili

Arkadaşla deprem nedeniyle afet bölgesinde bir ile açılan atamada nakil oldum. Havuz tayinlerinde puanım sıfırlanır mi . Yeniden başvurabilirmiyim belli bir çalışma süresi istenir mi


İncabus
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:03

Puanın gözükur ama tayin puanın sıfırlanır.

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