Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2023 18:48
Tayin eş durumu

7 Kasım işe başladım direk kadroya geçtim asalet tasiklendi 8 aylık Katibim eş durumundan tayin isteme hakkım varmı naklen ? Yoksa 1 yıl şartı varmıdır bilen birisi varmi


İncabus
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:01

1 yıl şartın ne yazık ki var.


mehmet.7672
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:47

Bu süreçte 1 yılı beklemeden gidenler olunca sormak istedim emin misiniz

İncabus, 2 saat önce

1 yıl şartın ne yazık ki var.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Adalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır En Düşük Memur Maaşı 25.300?Adliyedeki komik maaşlarnas tayini açıklaması haftaya mı ertelenecekZabıt katibi silah alabilir mi1 yıl dolmadan eş tayini olur mu? Nas tayini sonuçlarından memnunmusunuzAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiÜnvan Değişikliği CTE Bilgisayar Teknisyeni CTE Eş durumu tayinleri

Sözlük

intihar 3 sürü psikolojisi 1 okul hayatınız boyunca kaç kere zayıf not aldınız 2 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 2 Bugün olanlar 2 deprem habercisi 1 dertli 1 sözlükte yalnız kalmak 1 şu an çalan şarkı 5 Kanalize 1

Son Haberler

Zorunlu hizmete af resmi gazetede yayımlandıBakan Tekin'den öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' müjdesiGeç ataması yapılan vergi müfettişlerinin tazminat davalarına ilişkin önemli kararTahta sopalarla başladıkları hokeyde profesyonelliğe adım attılarErgin Ataman gözyaşlarını tutamadı: Haklarını helal etsinler

Editörün Seçimi

Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedirFaiz yükselir mi?350 bine sedan alinacak arabalar için önerileriniz ?İzlemeye Değer Film ÖnerileriEn hızlı yağ yakan şey nedir