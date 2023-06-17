Nasipse Atanırsın Sistemi

3 yıldır bir açık cezaevinde görev yapıyorum eşimin işi nedeniyle merkezde kalıyorum ayda 2000 bin kilometre karda,yagmurda çamurda, sabahın körü akşamın karanlığı mesaiye gidiyorum. Servis desen yok yol için bir ek destek desen yok isyurdurduymus kar payiymis yok. Madem puan alıyoruz her çalıştığımız yerden ihtiyacımız olduğunda atanamayacaksak niye bu puanlar var niye istediğimiz yere gidemiyoruz kota açıklamak yok gelirmi gelmez mi tamemen karambole. Yok senin yerine biri gelecekte senin istediğin yerdeki başka bir yeri isteyecekde onun istediği yer boş olacakta ay tutulacak kuyruklu yıldız gececekte ölme eşşegim ölme. Şu ekonomik ortamda sadece seçimden sonra 4 5 lira zam gelmiş akaryakıta tek yakıtla bitse yedek parçaya işçiliğe maaş yetişmiyor.

3 yıldır bir açık cezaevinde görev yapıyorum eşimin işi nedeniyle merkezde kalıyorum ayda 2000 bin kilometre karda,yagmurda çamurda, sabahın körü akşamın karanlığı mesaiye gidiyorum. Servis desen yok yol için bir ek destek desen yok isyurdurduymus kar payiymis yok. Madem puan alıyoruz her çalıştığımız yerden ihtiyacımız olduğunda atanamayacaksak niye bu puanlar var niye istediğimiz yere gidemiyoruz kota açıklamak yok gelirmi gelmez mi tamemen karambole. Yok senin yerine biri gelecekte senin istediğin yerdeki başka bir yeri isteyecekde onun istediği yer boş olacakta ay tutulacak kuyruklu yıldız gececekte ölme eşşegim ölme. Şu ekonomik ortamda sadece seçimden sonra 4 5 lira zam gelmiş akaryakıta tek yakıtla bitse yedek parçaya işçiliğe maaş yetişmiyor.