Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Haziran 2023 19:03
Aydında kiralık daire arayan meslektaşlarım
Polis emeklisi olan babamın dairesi kiralıktır ilgilenen meslektaşım varsa özelden yazabilir

Ateş0109
Aday Memur
17 Haziran 2023 21:23
Ben Özelden yazamadım siz bana özelden yazabilir misiniz

UmuTürkçe
Aday Memur
17 Haziran 2023 21:48

Özelin kapalı, sen yazabilir misin


Ateş0109
Aday Memur
17 Haziran 2023 22:21
Özelin kapalı

Mustafa afat
Aday Memur
17 Haziran 2023 22:21
Ateş devrem sana özelden yazamadım izin yok diyor

Ateş0109
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:58
Devrem benim ki açık başka arkadaşlardan mesaj geliyor sen aç istersen ben yazayım ev hangi mahallede kaç yıllık bina
Mustafa afat, 3 saat önce
Ateş devrem sana özelden yazamadım izin yok diyor
Toplam 5 mesaj

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