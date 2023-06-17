KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2023 19:05
Ziraatbank Para Puan
Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığının İstanbuldaki parapuanın ikinci kısmı haziranda yatacak diye bekliyoruz ama bilgisi olan var mı. Bin TL olan kısım ne zaman yatar tahmini?

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