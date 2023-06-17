Ziraatbank Para Puan

Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığının İstanbuldaki parapuanın ikinci kısmı haziranda yatacak diye bekliyoruz ama bilgisi olan var mı. Bin TL olan kısım ne zaman yatar tahmini?

Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığının İstanbuldaki parapuanın ikinci kısmı haziranda yatacak diye bekliyoruz ama bilgisi olan var mı. Bin TL olan kısım ne zaman yatar tahmini?