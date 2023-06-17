Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Haziran 2023 19:29
Maaş hesabı
S.A maaş hesabı değiştirilebilir mi bilgisi olan yazabilir mi nasıl olacak maaş bankası değil aynı banka maaş hesabı değiştirme mümkün mü böyle bir şey

fagex
Aday Memur
17 Haziran 2023 19:41
Mümkündür, mutemete iban verince hallediyor. Tabi il ilçeye göre farklılık gözeten arkadaşlar olabilir.

Ahmet1296
Aday Memur
17 Haziran 2023 19:56
Eyvallah bankaya gitmeye gerek yok o zaman mobilden hesap açıp mutemat verince oluyor teşekkürler

sinanpolat22
Aday Memur
17 Haziran 2023 20:03
İcra mevzusu mu devrem
Ahmet1296, 6 saat önce
Eyvallah bankaya gitmeye gerek yok o zaman mobilden hesap açıp mutemat verince oluyor teşekkürler

Ahmet1296
Aday Memur
17 Haziran 2023 20:06
Ona benzer şeyler devrem uğraştırıp duruyorlar icraya verseler keşke vermiyor ki dönderip duruyorum ayı :)
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