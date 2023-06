Motorine 12 Günde Üçüncü Büyük Zam ! Uçuyoruz hemi !

Değil 4 lira 40 lira da zam yapısa bu ülkede birşeyler değişmez...değişemez. Çünkü bundan 20 yıl önce insanlar olağan her türlü olumsuzluğu kendilerini yönetenlere mal ederlerdi. Pahalılık dış politika eğitim sağlık gibi konularda gördüğü tüm yanlışlardan sistemi kurgulayan ve yönetenleri sorumlu tutardı. Şimdi öyle değil....Araç fiyatları arttı galerici suçlu...ev fiyatları arttı ev sahibi suçlu...benzin arttı benzinciler suçlu...dolar arttı tasarrfun yapan suçlu...markette fiyatlar arttı 3 harfli ne kadar firma varsa hepsi, suçlu....giderler arttı dış güç suçlu...eğitim mi bozuldu kesin öğretmen suçlu.. v.s. v.s. Her seferinde bir ötekileştirme...her defasında bir başkalaştırma ile kendi suçunu örtbas eden bir toplum haline gelindi. bu sebeple, O yüzden nasılsa bu zamlardan etkilenen ve bu duruma gelmesine sebep olan yöneticlerden hesap sormayan kesim...elbet bu zamlara da bir suçlu bulur. Mesela petrol fiyatlarını çok fazla araca binenlere yüklerlerse saşırmam.