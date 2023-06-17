Selamünaleyküm Değerli hocalarım aylar önce din hizmetleri uzmanlığı sınavı duyurusu yapıldı başvurular yapıldı sonra da ertelendi bir daha tarih belirlenmedi acaba bu konuda bilgisi olan var mı

Selamünaleyküm Değerli hocalarım aylar önce din hizmetleri uzmanlığı sınavı duyurusu yapıldı başvurular yapıldı sonra da ertelendi bir daha tarih belirlenmedi acaba bu konuda bilgisi olan var mı