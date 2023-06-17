Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


17 Haziran 2023 19:48
Din hizmetleri uzmanlığı sınavı
Selamünaleyküm Değerli hocalarım aylar önce din hizmetleri uzmanlığı sınavı duyurusu yapıldı başvurular yapıldı sonra da ertelendi bir daha tarih belirlenmedi acaba bu konuda bilgisi olan var mı

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