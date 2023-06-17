KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Haziran 2023 19:59
Açık cezaevi ziraat tekniksiyeni

Değerli forum üyeleri ziraat teknikeri mülakatına gireceğim. Daha önce gire yada bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olsun. Çalışma şartları vb nedir nasıl olur.

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