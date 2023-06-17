Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro



Kapalı
17 Haziran 2023 20:22
Öğretim görevlisi kadroları

Hocalarim öğretim görevlisi ilanı için yökten ilkinde onay çıkmaması durumunda tekrar yazılması halinde 2. sinde onay çıkma durumu oluyomu acaba

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