Zam oranı kaç olur?

Eğer en düşük memur maaşı ( 13/3 bekar hizmetli maasidir) 22 bin olursa evet 30 bin i geçersiniz ama en düşük memur maaşı 4/1 derece evli eşi çalışmayan 2 çocuklu baz alınırsa ( yandaş gazeteler haberler hep en düşük memur maaşı örneğini ne hikmetse bu örnekten verir) 30 u gecmez

Eğer en düşük memur maaşı ( 13/3 bekar hizmetli maasidir) 22 bin olursa evet 30 bin i geçersiniz ama en düşük memur maaşı 4/1 derece evli eşi çalışmayan 2 çocuklu baz alınırsa ( yandaş gazeteler haberler hep en düşük memur maaşı örneğini ne hikmetse bu örnekten verir) 30 u gecmez