Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2023 20:30
Zam oranı kaç olur?

Selamlar arkadaşalr maaş zam oranı kaç olur tahminlerinizi alalım? bu zam oranına göre istifa edip etmemeyi şahsen gündemime alacağım? maaşımız 30 bini geçer mi? geçmez mi?


hadibe2
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:09
%45 ancak olur

tnsrkn
Genel Müdür
17 Haziran 2023 23:30
Eğer en düşük memur maaşı ( 13/3 bekar hizmetli maasidir) 22 bin olursa evet 30 bin i geçersiniz ama en düşük memur maaşı 4/1 derece evli eşi çalışmayan 2 çocuklu baz alınırsa ( yandaş gazeteler haberler hep en düşük memur maaşı örneğini ne hikmetse bu örnekten verir) 30 u gecmez
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