Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 21:01
Proje okullarında 4 yıl dolunca atama bilgi istiyorum
Merhabalar okuluma proje okulu olmadan 2019 şubatta eş durumu ile geldim Eylül de proje okulu oldu sonra bir sene doğum sonrası ücretsiz izne ayrıldım müdürümüz arayıp 4 yıl dolduğunu atama için başvuru yapmamı söyledi şimdi ücretsiz izin 1 sene sayılıyor mu bana saçma geldi çünkü hizmet puanı bile alınmıyor?Bir de bu başvuru olayında belli değil galiba kimin atanıp atanmayacağı çalıştığım kuruma benim yerime başkasını atayabilirler mi?şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için

matematikçi10
Aday Memur
17 Haziran 2023 21:21
Proje yönetmelik 8.madde 4. Fıkrası Görev süresinin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen görev yapılmayan süreler de dahil edilir. Siz MEBBİSten pazartesi gününe kadar başvuru yapın. Tekrar görevlendirilip görevlendirmeyeceğinize göre il içi başvurusu yaparsınız.

Diskriminant3
Aday Memur
17 Haziran 2023 21:54
Bu durumlarda bildiğim kadarıyla maaş alınıyor ücretsiz izin diye belirtmemiş bilemedim ondan dolayı.il içi yapmak istemiyorum okulumda kalmak istiyorum evimi her şeyimi okuluma göre ayarladım küçük bebeğim var nerden çıktı bu iş bilmem müdür de nasıl atama yapılacağını bilmiyor
matematikçi10, 4 saat önce
Proje yönetmelik 8.madde 4. Fıkrası Görev süresinin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen görev yapılmayan süreler de dahil edilir. Siz MEBBİSten pazartesi gününe kadar başvuru yapın. Tekrar görevlendirilip görevlendirmeyeceğinize göre il içi başvurusu yaparsınız.
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