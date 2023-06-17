Proje okullarında 4 yıl dolunca atama bilgi istiyorum

Merhabalar okuluma proje okulu olmadan 2019 şubatta eş durumu ile geldim Eylül de proje okulu oldu sonra bir sene doğum sonrası ücretsiz izne ayrıldım müdürümüz arayıp 4 yıl dolduğunu atama için başvuru yapmamı söyledi şimdi ücretsiz izin 1 sene sayılıyor mu bana saçma geldi çünkü hizmet puanı bile alınmıyor?Bir de bu başvuru olayında belli değil galiba kimin atanıp atanmayacağı çalıştığım kuruma benim yerime başkasını atayabilirler mi?şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için

Merhabalar okuluma proje okulu olmadan 2019 şubatta eş durumu ile geldim Eylül de proje okulu oldu sonra bir sene doğum sonrası ücretsiz izne ayrıldım müdürümüz arayıp 4 yıl dolduğunu atama için başvuru yapmamı söyledi şimdi ücretsiz izin 1 sene sayılıyor mu bana saçma geldi çünkü hizmet puanı bile alınmıyor?Bir de bu başvuru olayında belli değil galiba kimin atanıp atanmayacağı çalıştığım kuruma benim yerime başkasını atayabilirler mi?şimdiden teşekkür ederim cevaplarınız için