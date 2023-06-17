Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Haziran 2023 21:09
SGK 22 kod diğer nedenler
SGK 22 kod diğer nedenlerle işten çıkarıldım ücretli öğretmenlikte şimdi kpss yi kazansam atamama engel olurmu

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