Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Haziran 2023 21:42
Sınav için doküman yardımı

Arkadaşlar deprem bölgesinde olduğumuz için çok fazla kaynak bulma şansımız yok. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği için rica etsem, soru veya kısa konu anlatımlı kaynak vb. Yardımcı olabilecek kimse var mıdır dijital ortamdan?

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