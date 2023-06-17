KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


17 Haziran 2023 22:32
2023/1 Ön lisans atama
Arkadaşlar arff kaç kişi atama olur tahminin veya duyumu olan var mı

İllteriş
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:47
75 kişilik alım olacak diye bir söylenti var. Ama net bir sayı yok.
Toplam 1 mesaj

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