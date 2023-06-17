Ckyse sonrası ayrilis

30 gün süreniz var, ben de ayni durumdayım, bayram sonrası ilk iş günü ayrılmam, 15 gün mehil süresi kullanıp buraya basliycam, maaş evrakları 10 na kadar gidiyor genelde yetisemeyiz münferit maaş yaparlar başlayınca, bu arada yolluk yaparken dikkat edin eş durum yazmasinlar evlilik nedeni ile iller arası atama gibi bişi yazması lazım eksik cikar

30 gün süreniz var, ben de ayni durumdayım, bayram sonrası ilk iş günü ayrılmam, 15 gün mehil süresi kullanıp buraya basliycam, maaş evrakları 10 na kadar gidiyor genelde yetisemeyiz münferit maaş yaparlar başlayınca, bu arada yolluk yaparken dikkat edin eş durum yazmasinlar evlilik nedeni ile iller arası atama gibi bişi yazması lazım eksik cikar

GaZel.2309, 3 saat önce Aynen eş durumu