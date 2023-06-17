Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2023 22:38
Ckyse sonrası ayrilis
Ckys sonrası ayrilis kaç gün içinde olması gerekir bayram tatili 9 gün ya

gonul_kara
Memur
17 Haziran 2023 22:54
İl dışı tayin mi

GaZel.2309
Aday Memur
17 Haziran 2023 22:54
Aynen eş durumu

gonul_kara
Memur
17 Haziran 2023 23:07
30 gün süreniz var, ben de ayni durumdayım, bayram sonrası ilk iş günü ayrılmam, 15 gün mehil süresi kullanıp buraya basliycam, maaş evrakları 10 na kadar gidiyor genelde yetisemeyiz münferit maaş yaparlar başlayınca, bu arada yolluk yaparken dikkat edin eş durum yazmasinlar evlilik nedeni ile iller arası atama gibi bişi yazması lazım eksik cikar
GaZel.2309, 3 saat önce
Aynen eş durumu

GaZel.2309
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:13
Peki evrak olarak ne verilecek bilginiz var mı il sağlığı arayacağım ama bide sosyalleşme bölgesi diyor oraya sanirim evrak gitmicek

Ayy39
18 Haziran 2023 00:03

Ne zaman dilekce vermiştiniz sonuclandi heralde sizinkiler


gonul_kara
Memur
18 Haziran 2023 00:22
Ben 22 Mayıs da vermiştim
Ayy39, 2 saat önce

Ne zaman dilekce vermiştiniz sonuclandi heralde sizinkiler


GaZel.2309
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:50
Ben 16 Mayıs'ta vermistim
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