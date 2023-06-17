Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Haziran 2023 22:55
Arkadaşlar 2024 görüşmelerinde sıfır zam denmeli ve tek bir istek istenmesi gerek GREV hakki

Tek bir istek grev hakkı istenip alınmalı.hemen greve gitmeliyiz yeter artık bıktık bu berbat memur maaşlarından.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
18 Haziran 2023 00:17

Gün geçmiyor ki bir gereksiz sacma başlık daha açılmasın. Ee hadi dediğini yaptılar sadece grev hakkını aldın nolacak ?


Conigitar8287
18 Haziran 2023 00:45

Bütün memurlar greve gitsin bakalım memura bu maaş reva görulurmu.memurlar burda aglaniyor Twitter da yazıp duruyorlar takan varmi yok.grev hakkı olmadan kimse takmaz.


anladinsensonu
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 01:02

Zammın hiçbir anlamı yok ki daha hiçbir zaman sendikanın imzaladığı oran enf farkı vs sebebiyle verilen zamdan fazla olmadı. Grev hakkı olsa sistem durur greve çıkınca istediğin hakları alırsın.

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Gün geçmiyor ki bir gereksiz sacma başlık daha açılmasın. Ee hadi dediğini yaptılar sadece grev hakkını aldın nolacak ?

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