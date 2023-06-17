Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2023 23:03
Eş durummu

Ben 4a bölgesinde çalışıyorum. Nişanlım 2c bölgesinde. Eş durumu yaptığımızda hangi bölgede birleşiliyor? Müdürlükte herkes farklı bir şey diyor, bakanlığa ulaşamıyorum. Yardımcı olur musunuz

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