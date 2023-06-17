Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


17 Haziran 2023 23:06
Üsteğmen
Doğuda görevli üsteğmen maaşları nedir acaba bilgisi olan var mı bu konuda

Militaristbiri
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:30
Asgari ücret + Agi+ ticket(askeri kantinde geçerli)+Akbil (aylık 289 tl)
Toplam 1 mesaj

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