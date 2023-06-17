Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 23:19
Proje atamasında il dışı eşitsizliği

Bazı iller il dışından tercih yapmaya açıkken bazı iller il dışına kapalı durumda. Burada şöyle bir eşitsiz durum ortaya çıkıyor: Kendi ili dışarıya kapalı öğretmen hem kendi ilinde hem de başka bir ilde tercih yapabilirken diğer durumdaki öğretmenim sadece kendi ilinden tercih yapabiliyor. Bu, eşitlik ilkesine tamamen aykırı. İller kılavuzda öğretmene tanınan tercih hakkını kendi inisiyatifiyle engelleyememeli. Tüm iller, tüm branşlarda tercihe açık olmalı. O kadrolar an itibarıyla boş çünkü. Bu okullar il içinden dolacak, kehanetinde bulunma hakkı kimsede olmamalı. Belki o ildeki öğretmenlerin hepsi il dışından seçim yapacak, bunu nereden biliyoruz? Sonrasında ildeki irade dışarıdakine ihtiyacım yok der, buna bir şey diyemem ama kılavuz bana tercih hakkı vermiş, bu hakkımı kullanmam benim en doğal hakkım.

Süreç devam ederken bu hatanın giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hata düzeltilerek ek tercih süresi tanınmalı.

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