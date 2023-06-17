Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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17 Haziran 2023 23:24
Zorunlu hizmet affı geldi

Sonunda geldi


R. Netsk
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:25

Teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
17 Haziran 2023 23:27
Biz enayiler yaptık. Kaymağını yemek size düştü..Hayırlı olsun.ne diyelim

AtlantisMD
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:27

detayları ne zaman öğrenebiliriz


Merzifon 35
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:30

Teşekkürler Sayın Bakanım


nzhsvc
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:32

her geçen gün artan adaletsizliklere bir yenisini daha ekleyen devletimizden Allah razı olsun.


uyem1234
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:34

Bari yapanlara da tayin hakkı verilse bulunduğu il de okulda görev süresine bakılmaksızın


uyem1234
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:36

Daha önceki yıllarda af geldiği sırada zorunlu hizmetini bitirenlere başka şeylere bakılmaksızın tayin hakkı verilmişti şimdi de öyle olsun bari


mhmtfatih
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:42
Hemem hemen her konuda af gibi bir popülizmin pençesine düşmüş bir miletiz..

ütopikegitimci
Aday Memur
17 Haziran 2023 23:45
Yapanlara da uzmanlık ya da başöğretmenlik versinler o zaman. Siz kahvenizi aşın merkezde okula yürüyün. Biz servis parası verelim bir de 3/6 lık okulda bir şey değiştirmeye çalışalım. Yüksek puanla zorunlu hizmet var diye 5-6-7 tercih etmek hata demek ki

fadime82
Memur
17 Haziran 2023 23:53
Zorunlu hizmetini doğunun en ücra köşesinde yıllar önce yapmış biri olarak dogru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Zorunlu hizmetin bitsin diye ilk tercihim erzurumdu. Tayin istedim bileciğe geldim 1 yıl sonra af geldi 2011 de. Kendimi enayi gibi hissetmiştim:(

Ogretmenhanm
Memur
18 Haziran 2023 00:03
Zorunlu hizmetini bitirenlere verilen 2 yilda bir ilerleme vardı peki o devam edecek mi? Bilgisi olan arkadaş var mı?

an_atua
Daire Başkanı
18 Haziran 2023 00:13

Kademe diyorsanız, kalkınmada öncelikli bölgede kaldığınız sürece verilmeye devam eder.

Puan fazla alma durumu devam eder.

Ogretmenhanm, 2 saat önce
Zorunlu hizmetini bitirenlere verilen 2 yilda bir ilerleme vardı peki o devam edecek mi? Bilgisi olan arkadaş var mı?

1212calisanpolis
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:15
Resmi gazetede yayınlandı. Hayırlı olsun

Reflec
Şef
18 Haziran 2023 00:20

Bizim ülkede fırsatlar bitmez.Biri de bu zorunlu hizmeti yapanlara haksızlık olmuyor mu diye düşünmez mi?Bizde maalesef işini doğru yapıp vergi ve cezalarını verirsen elbet seni bu yüzden tekrar cezalandırırlar.


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
18 Haziran 2023 00:24
Kimileri atama bekler kimileri de neden bu kadar atama yapılıyor der. Kimileri zorunlu hizmet affı beklerken kimileri de biz enayimiydik der. Vel hasıl kimseyi memnun edemezsiniz. Alınan kararlar mutlaka birilerini sevindirirken birilerini üzer.

vangohg
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:26
Senin yaptığın bir şeyin kaymağını yemedik. Herkes kendi payına düşeni yedi. Haydi kardeşim haydi ...
crabnet355, 2 saat önce
Biz enayiler yaptık. Kaymağını yemek size düştü..Hayırlı olsun.ne diyelim

vangohg
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:30
Sevinenden çok ağlayanlar burada. Devam edin.

Resulhoc
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:30

Sayın bakanımıza sonsuz teşekkürler İyi ki varsınız


Murat199
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:31
3 yılı dolmadan kadroya geçen ogretmenlerin eş tayinlerine faydası oluyor mu hizmet affı durumunun

Ogretmenhanm
Memur
18 Haziran 2023 00:33
Evet o konudan bahsediyordum teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için. Zorunlu hizmetimizi yaptık bari ordan bir getirisi olsun.
an_atua, 2 saat önce

Kademe diyorsanız, kalkınmada öncelikli bölgede kaldığınız sürece verilmeye devam eder.

Puan fazla alma durumu devam eder.

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