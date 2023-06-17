Zorunlu hizmet affı geldi

Yapanlara da uzmanlık ya da başöğretmenlik versinler o zaman. Siz kahvenizi aşın merkezde okula yürüyün. Biz servis parası verelim bir de 3/6 lık okulda bir şey değiştirmeye çalışalım. Yüksek puanla zorunlu hizmet var diye 5-6-7 tercih etmek hata demek ki

Yapanlara da uzmanlık ya da başöğretmenlik versinler o zaman. Siz kahvenizi aşın merkezde okula yürüyün. Biz servis parası verelim bir de 3/6 lık okulda bir şey değiştirmeye çalışalım. Yüksek puanla zorunlu hizmet var diye 5-6-7 tercih etmek hata demek ki