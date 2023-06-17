Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


17 Haziran 2023 23:28
Adana lojman tavsiye

Merhaba. Tayinimiz adanaya çıktı. Merkezde lojman için nereleri seçelim hangisi daha yeni tavsiye verebilecek varmı

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