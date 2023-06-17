Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 23:33
Çanakkale den tayini cikanlar

Çanakkale den tayini çıkanlar, çanakkale de ev arıyorum. Çıktıgınız evi acil bana bildirin, ev sıkıntısı var

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