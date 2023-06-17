Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Haziran 2023 23:52
Ortaöğretim Tıbbi Sekreterlik Mezunlarına yapılan Haksızlık

Herkese merhabalar;

Bizler Sağlık Meslek Liselerine daha 15-16 yaşlarında iken tercih verip geleceğin mesleği olarak gördüğümüz bu bölümü seçtik.Bu bölümün açıldığı ilk yıllarda neredeyse Anadolu liselerine yakın puanlarla girdik bu bölümü okumak için.Evet mezun olduk hayallerimiz vardı.Sonra önümüze önce "Taşeron" adı altında partiler kanalıyla yada referanslar eşliğinde kişiler alındı.Zaten 28 Şubat 1998 yılında yapılmaya çalışılan Sincan'da tankların yürümesi ile son bulan ve hükümete gözdağı olarak adlandırılan bu olay sonrası kat sayı problemi de karşımıza çıkarıldı.Sonraki yıllarca KPSS ye girmiş olsak ta atamlarda 2012 yılına kadar alan kontrolü yapılmadığı için başka bölümleri okuyanlar bizim kadrolara basvuru yaptı .Bununla ilgili elimizde doğruluğu kesin olmamakla birlikte bazı belgeler geçti .Bu belgelerin doğruluğunu araştırmaya çalışıyoruz hâlâ.Biliyorsunuz ki 2022 yılının son aylarında açıklanan personel alımları ile birlikte Cumhuriyet tarihinin en fazla tıbbi sekreter alımı olan 32000 lik bir kontenjan ayrıldı.Ortaogretim tıbbi sekreterlere malesef sayı verilmedi.Yasanan üzücü deprem sonrası deprem bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşen mezun arkadaşlarımızın çabası sayesinde 200 kişilik kadrolar verildi.Simdi biz bu bölümü okuyarak hata mı yaptık?? Bu bölüm amiyane tabirle herkese peşgeş çekildi.Aldigimiz yüksek puanlar çöpe gidiyor.Hepimiz zorlu bir hayat sürecinden geçiyoruz.Tek derdimiz mesleğimizi yapmak çünkü bunun için eğitim aldık .

Aslında buraya daha çok şey yazacaktım ama çok fazla da sıkmak istemiyorum.Ortaogretim Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunu tüm arkadaşlar bu yorumun altına çektikleri sıkıntıları anlatacaktır.Bizler mücadele etmeye devam ediyoruz .Sizde bize ulaşmak isterseniz Sosyal medyada Ortaöğretim Tıbbi Sekreterler yazarsanız bizim hesaplarimiza ulaşabilirsiniz.Birlik olursak beraber başarabiliriz.Hepimizi arkamızda değil yanımızda ve aynı safta görmek istiyoruz.

Şimdiden güzel bir atama sayısı alabilmek dileğiyle...

Hüseyin Eşibayan... Ortaöğretim Tıbbi Sekreter

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