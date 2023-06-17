Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


17 Haziran 2023 23:55
Proje okulu belirsizliği

Proje okulunda ogretmen olarak çalışıyorum ve 4 yıllık görev sürem bitmiş. Aynı zamanda bu yıl il disi yapmayı düşünüyorum. Mevcut okulumu tercih eder ve devam edersem il disi tayin hakkım saklı kalır mı? İl disi yapacağım için proje okulu tercihinde bulunmazsam ve il disi tercihlerim gelmezse, benim okulumu tercih eden başka birinin gelmesi durumunda norm fazlası gibi bir durum olur mu? Konuya hakim hocalarım cevaplarsa benzer durumdakilere de bir fikir olur. Teşekkürler

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