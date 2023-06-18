Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2023 00:06
İkm ile ilgili kanun tasarısı

Engin Pınarbaşlı adlı gazeteci ikm ile ilgili bir kanun tasarısının meclise geleceğini söyledi attığı twitte.Duyum alan var mı ?


kimene47
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:10
Hukuki destek ve güvence ile alakalı Bi şey paylaşmış içeriğini bilmiyoruz mesaj attım twitter üzerinden bakalım cvp verecek mi

korumabitki
Aday Memur
18 Haziran 2023 00:11
O zaman maddi bir şey vereceklerini sanmıyorum
kimene47, 2 saat önce
Hukuki destek ve güvence ile alakalı Bi şey paylaşmış içeriğini bilmiyoruz mesaj attım twitter üzerinden bakalım cvp verecek mi
Toplam 2 mesaj

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