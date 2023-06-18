Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


18 Haziran 2023 00:16
Belediyeye mühendis olarak geçiş ?

Tarım orman bakanlığında kadrolu mühendis olarak çalışıyorum. Belediyeye kurumlar arasi geçiş ile geçmek gibi bir düşüncem var belediyede mühendis olarak çalışmanın avantajları ile dezavantajları nedir? Belediyede yükselmek(şef,müdürlük) gibi bir gayem yok...

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