sizce 30. donem parkuru nasıl olacak? 27'deki gibi uzun mu yapacaklar yoksa 29 gibi devam mı? zaten başvuru yok, ön başvuruda bile dolsun diye ikinci cagri yapildi. sporu da zor yaparlarsa mülakata kalacak adam olmaz diye dusunuyorum

sizce 30. donem parkuru nasıl olacak? 27'deki gibi uzun mu yapacaklar yoksa 29 gibi devam mı? zaten başvuru yok, ön başvuruda bile dolsun diye ikinci cagri yapildi. sporu da zor yaparlarsa mülakata kalacak adam olmaz diye dusunuyorum