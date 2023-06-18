Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


18 Haziran 2023 02:43
Bu secimden anladiklarim

Çoğunluk saray yaşantısını henüz lüks yaşantı olarak görmüyor belli ki...


gazanya
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 02:44

Ve insanlar kamuya işe alımlarda eski sistemleri istemiyorlar.


gazanya
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 02:46

Kamuya ise alımlarda liyakat eski bir sistem..bu secimden anladigim


gazanya
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 02:49

Çoğunluğun 3600 ek gösterge ve mülakat yada 360 derece performans değerleme sistemi gibi yeni değerl


gazanya
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 02:52

Performans sistemini deneyemediler biliyorsunuz.muhalefet stratejini buna göre geliştirmelidir.muhalefet performans sistemini ve değerlendirme sistemlerini iyi araştırmalıdır.


gazanya
Şube Müdürü
18 Haziran 2023 02:55

Daha kontrollü bir yaşama geçilmesi taraftari çoğunluk.hem internet üzerinden siber suçlar konusunda hem de binaların ve yapıların daha kontrollü olmasi gerektiğini düşünüyor çoğunun.

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