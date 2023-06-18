Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Haziran 2023 05:28
Şehir içi şehirler arası nakliyat
Ağrı dan Türkiye'nin 81 bir iline hizmet vermekteyiz 05394228895

RAMAZAN KARAHAN
Aday Memur
18 Haziran 2023 05:37
Ağrıdan Tekirdağ Çorlu ya 3+1 fiyat Alabilirmiyiz ???

Ayyıldız nakliyat
Aday Memur
18 Haziran 2023 05:38
Taşıma tarihi ne zaman kaçıncı kattan kaçıncı kata gidiyor
RAMAZAN KARAHAN, 2 saat önce
Ağrıdan Tekirdağ Çorlu ya 3+1 fiyat Alabilirmiyiz ???

Ayyıldız nakliyat
Aday Memur
18 Haziran 2023 05:53
Bizle iletişime geçin yardimci olalım 05394228895
Ayyıldız nakliyat, 2 saat önce
Taşıma tarihi ne zaman kaçıncı kattan kaçıncı kata gidiyor
Toplam 3 mesaj

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