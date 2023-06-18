KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Haziran 2023 07:40
2022 Kpss puanı

2022 kpss sonucu 21 Ekim'de açıklandı. Kpss puanı 1 yıl geçerli. Bu tarihe kadar yapılacak öğretmen atamalarında puanım geçerli olur mu? Tercih yapabilirmiyim

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